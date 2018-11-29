ندوة لسعيد نفّاع في متحف محمود درويش برام الله

استضاف متحف محمود درويش رام الله وفي ندوته الثقافيّة لشهر تشرين الثاني 2018، الكاتب سعيد نفّاع الأمين العام للاتحاد القطري للأدباء الفلسطينيّين – الكرمل، وقد تمحورت الندوة حول كتابه الدراسي: “العرب الدروز والحركة الوطنيّة الفلسطينيّة حتى ال-48”. شارك فيها العشرات من الأدباء الفلسطينيّين وآخرون من مناطق ال-67، برز منهم الأديب فيصل الحوراني، والشاعر أحمد يعقوب عضو الأمانة العامة للاتحاد الفلسطينيّ، ووزير الإعلام الأسبق الكاتب نبيل عمرو.

وافتتح الندوة مدير المتحف السيّد سامح خضر، واستعرض الكتاب الدكتور أحمد رفيق عوض أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة القدس قائلا؛ إننا في صدد دراسة فريدة جديدة على المشهد الثقافي الفلسطيني. ثمّ تناول الكاتب الكتاب، منوّها أن الكتاب\ الدراسة المُدعّم بالوثائق التاريخيّة يتناول عمليّا مسيرة الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة بشكل عام ومن خلالها المحطّات التي كان للعرب الدروز فيها دورا فاعلا، وهي كثيرة.

مضيفا؛ أن الدراسة تجيء محاولة لكتابة تاريخ العرب الدروز الفلسطينيّين ما قبل 1948 ردّا على الرواية “المفبركة” التي وضعتها المؤسّسة واعتمادا على أزلامها، لضرب وحدة أبناء الأقليّة الفلسطينيّة في ال-48.

وهذا وقد تداخل العديد من الحضور مضيفين وطارحين أسئلتهم وتساؤلاتهم، وفي النهاية قام الكاتب بتوقيع الكتاب والذي وزّعت منه عشرات النسخ مجانا.