معبر “نصيب” يشهد عودة مئات السوريين من المخيمات في الأردن إلى درعا

شهد معبر “نصيب” الحدودي مع الأردن ظهر امس الاربعاء عودة أكثر من 100 مواطن سوري من المهجرين الذين كانوا يقيمون في المخيمات الأردنية لاسيما مخيمات “الزعتري” و”الأزرق”.

قال مراسل “سبوتنيك” إلى المعبر: إن الجهات المعنية في معبر نصيب الحدودي قامت بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وتسهيل عبورهم وتقديم الدعم اللازم لهم لاسيما الدعم الطبي والغذائي، فيما قامت الجهات المعنية في محافظة درعا بإرسال وسائط نقل لتقل العائلات العائدة إلى بيوتهم ومنازلهم وتقديم كافة الاحتياجات لهم.

وقال العقيد مازن غندور رئيس مركز هجرة نصيب في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: يصل يوميا عبر المعبر العديد من العائلات من السوريين القادمين من مخيمات اللجوء في الأردن، منوها بأن عدد السوريين اليوم (امس) كان كبيرا، وفاق الـ 100 شخص.

وأكد العقيد غندور سعي كوادر إدارة الهجرة والجوازات السورية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لخدمتهم.

وعبر عدد من السورييين العائدين لـ”سبوتنيك” عن ارتياحهم الكبيرة لعودتهم إلى بلدهم في ظل الأمان الذي يفرضه الجيش العربي السوري والقوات الحليفة.

وأشار القادمون إلى حجم المعاناة التي تعرضوا لها خلال فترة إقامتهم في المخيمات الأردنية، لافتين إلى أن هناك ضغوطات عديدة مازالت تمنع عودة الكثير من السوريين .