في وجبة جديدة.. ضبط 26 شخصاً من حائزي ومروجي المخدرات

واصلت دائرة مكافحة المخدرات حملاتها على مروجي وحائزي المواد المخدرة وتمكنت خلال الايام القليلة الماضية وخلال تعامل رجالها مع عدد من تلك القضايا من ضبط 26 شخصا وما بحوزتهم من المواد المخدرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة .

وكان ابرز تلك الضبوطات ما تم تنفيذه من حملات امنية خلال الايام الماضية في عدد من مناطق محافظة المفرق القي القبض خلالها على خمسة اشخاص من مروجي وحائزي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد ، كما والقي القبض خلال حملة امنية في محافظة معان على ثلاثة اشخاص وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة .

وفي محافظة العقبة وخلال تتبع وجمع المعلومات حول عدد من مروجي المواد المخدرة القي القبض على اربعة منهم في اوقات واماكن مختلفة وضبط ما بحوزتهم من تلك المواد ، وفي البادية الوسطى تم التعامل مع ثلاث قضايا منفصلة القي القبض خلالها على ثلاثة اشخاص من مروجي المواد المخدرة في مناطق الرجم الشامي والذهيبة واللبن وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد .

وفي العاصمة تم التعامل مع قضيتين الاولى في منطقة البيادر حيث دوهم منزل بداخله اربعة اشخاص من المشبوهين بترويج المواد المخدرة حيث القي القبض عليهم وضبط بحوزتهم نصف كف من مادة الحشيش المعدة للبيع وكمية من الحبوب المخدرة ، وفي القضية الثانية القي القبض في منطقة الوحدات على مروج للمواد المخدرة داخل مكتبه وضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش الصناعي والحبوب المخدرة ، كما والقي القبض في محافظة مادبا على ثلاثة اشخاص من مروجي المواد المخدرة .

وفي منطقة البقعة القي القبض على مروج للمواد المخدرة بعد ان أبدى مقاومة شديدة للقوة الامنية عند مداهمته وضبط بحوزته كمية من الحشيش الصناعي المعدة للبيع ، فيما القي القبض في محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة في قضيتين منفصلتين على مروجين للمواد المخدرة وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة .