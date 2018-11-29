فرخ البط عوام.. محمد عادل إمام يخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “هوجان”

كشف الممثل المصري محمد عادل إمام عن خوضه السباق الرمضاني 2018 بمسلسل يحمل عنوان “هوجان”.

الممثل المصري محمد عادل إمام يبدأ تصوير فيلم “لص بغداد”

ونشر إمام، عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” صورة ملصق المسلسل وعلق: “توكلنا على الله.. مسلسل (هوجان) رمضان ٢٠١٩، إنتاج تامر مرسي، وتأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.. دعواتكم”.

ويواصل محمد إمام حالياً تصوير فيلم “لص بغداد”، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشاركه البطولة ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، وأحمد رزق.

والفيلم يشبه القصص المصورة “الكوميكس”، ويقدم في إطار أكشن كوميدي، وفكرته تدور عن مجموعة تبحث عن سر وتخوض من أجله المغامرات.