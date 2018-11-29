ذوو طالب يعتدون على معلمي مدرسة في هاشمية الزرقاء

اصدر قسم الاعلام في نقابة المعلمين اليوم بياناً صحفياً قال فيه ان ذوي احد الطلاب قد اعتدوا على معلمين في مدرسة الشهيد أحمد الزيود في هاشمية الزرقاء بالألفاظ النابية، وشتم الذات الإلهية داخل الحرم المدرسي.

وجاء الاعتداء عقب اتصال إدارة المدرسة بذوي أحد الطلاب لإبلاغهم بوقوع مشاجرة بينه وبين طالب آخر في المدرسة.

وفي التفاصيل، قال عضو الهيئة المركزية في فرع الزرقاء الأستاذ هاني الزيود إن ذوي الطالب قد اقتحموا حرم المدرسة بالألفاظ النابية على المعلمين، بالإضافة إلى شتم الذات الإلهية، مضيفًا أن المعلمين تقدموا بشكوى لدى متصرف لواء الهاشمية الذي أمر بإلقاء القبض على المعتدين، إلا أن ذوي الطالب في تلك الأثناء كانوا قد أحضروا تقريرًا طبيًا كيديًا للطالب وتقدموا بشكوى ضد أحد المعلمين لدى المركز الأمني.

وبيّن الزيود أن المعلم المُدعى عليه مطلوب للمركز الأمني وسيُصار إلى تحويله إلى المحكمة، مشيرًا إلى أنه لم يتم إلقاء القبض على المعتدين لغاية كتابة هذا الخبر.

وأكد الزيود أن فرع النقابة في محافظة الزرقاء يتابع حيثيات القضية مع كافة الجهات ذات العلاقة.