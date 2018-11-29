بيل وهيلاري كلينتون يتهمان ترامب واسرته بالتربح من السعودية لقاء مساندة ابن سلمان

تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، عما وصفاه بـ”مشاركة ترامب بعملية التغطية” على قضية الإعلامي السعودي خاشقجي الذي قتل بقنصلية بلاده في 2 أكتوبر/تشرين اول الماضي.

وقال الزوجان كلينتون في تصريحات نقلتها شبكة CNN الأمريكية: “لدينا رئيس هو جزء من التغطية لما حدث في تلك القنصلية حيث قتل خاشقجي.. ولدينا رئيس ومقربون منه ممن لديهم مصالح تجارية شخصية”.

وصرحت هيلاري كلينتون “بأن تردد ترامب بمواجهة السعودية فيما يتعلق بقضية خاشقجي يتعلق بصلاته الشخصية مع المملكة، وليس بصفقات الولايات المتحدة التجارية مع السعودية”.

وتابعت بالقول: “ما لا نعلمه، هو حجم المصالح التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي وعائلة صهره جاريد كوشنر مع المملكة العربية السعودية”.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون وزوجته، في إطار جولة حوارية بدأ بها الزوجان.