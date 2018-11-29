بعد زوال الفتور بين الجانبين.. موسكو تدعو هنية لزيارتها

وجّهت الخارجية الروسية، دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، لزيارة العاصمة الروسية موسكو.

وحمل الدعوة سفير روسيا لدى السلطة الفلسطينية، حيدر رشيد، خلال لقاء جمعه بهنية يوم امس الأربعاء، في مكتب رئيس حركة “حماس” في مدينة غزة.

وأشاد هنية؛ خلال اللقاء، بالجهود الروسية تجاه القضية الفلسطينية. كما وبحث مع السفير الروسي آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية الداخلية والخارجية.

من جانبه أكّد السفير الروسي، بذل موسكو كافة الجهود على جميع الأصعدة تجاه القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن التواصل بين حركة “حماس” والقيادة الروسية “لم ينقطع” طوال الأعوام الماضية، “ولكنه شهد بعض الفتور”، نتيجة الاختلاف في الموقف بين الطرفين حول موقف حماس من الأزمة السورية.