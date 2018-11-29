بعدما ثبت ضلوعها في الارهاب.. حركة النهضة التونسية تتعرض لحملة رسمية وشعبية ضارية قد تؤدي الى حلها
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جرينتش+2 07:06
البيان الختامي لاجتماع أستانا يؤكد على وحدة وسيادة سوريا ورفض إنشاء حقائق جديدة على ارضها

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