اقامة مهرجان جماهيري في عمان إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني

إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أقام الملتقى الوطني للأحزاب والقوى القومية واليسارية مهرجاناً جماهيرياً بمقر حزب الوحدة الشعبية في عمان اليوم تحت شعار:”في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. الـتأكيد على التمسك بالوحدة والمقاومة لإسقاط صفقة القرن والمشاريع التصفوية.”

وقد شارك في هذا المهرجان أعضاء الملتقى الوطني والفعاليات والشخصيات النقابية والوطنية وقيادات وكوادر وقطاعي الشبيبة والمرأة للأحزاب القومية واليسارية، وتولى المهندس عمر الفزاع عرافة المهرجان الذي افتتح المهرجان بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الاردن وفلسطين والأمة العربية، وردد الحضور النشيد العروبي “موطني”، وتضمن المهرجان الكلمات التالية:

كلمة نقابة المهندسين القاها المهندس أحمد سمارة الزعبي

قبل أن ابدأ حديثي دعوني أؤكد أننا نجتمع ونعمل لأجل فلسطين ونحن لا نتضامن بل نحن أصحاب القضية ونعيشها بكل تفاصيلها العالم الحر والإنساني هو الذي يتضامن معنا فنحن أبناء هذه القضية.

انا أعلم أن هذه القضية تتكرر كل عام لكن حتى نخرج عن الرتابة والايقاع التقليدي لمذا أتينا اليوم الى هذا اللقاء المسألة الأولى عنوان التضامن الإنساني العالمي العربي ولا شك أن الدعم المعنوي مهم للغاية فهو يرفع معنويات الأهل بالداخل والعناوين التي تعمل عليها نقابة المهندسين.

العنوان الأول نضال النقابين بنقابة المهندسين بالحفاظ على مركز القدس لاعتباره جزء لا يتجزء من نقابة المهندسين ويتعدى دورنا ذلك بترميم بيوت القدس القديمة لدعم الاهل بالداخل والتصدي لمحاولات تهويد هذه البيوت ودعم إعادة بناء البيوت في غزة ولنا جهد الآن من خلال اتحاد المعماريين العرب في حال تعرضت بيوت القدس القديمة لاي تخريب أن تكون موثقة.

المسألة الثانية التصدي لكل محاولات التطبيع عبر التصدي للاتفاقيات التطبيعية من خلال النقابة وقد اتيت الان من اجتماع مشترك مع لجنة مجابهة التطبيع في نقابة المهندسين وقد كنا في نقابة المهندسين مع نقابة المقاولين قد رفضنا دخول الشركات المطبعة وقد قفز مجلس الوزراء عن هذا الرفض وهذه مخالفة دستورية من مجلس الوزراء.

نقابة المهندسين تعلن دائما وقوفها مع الشعب الفلسطيني ومع فلسطين كاملة من البحر الى النهر وعاصمتتها القدس.

نقابة المهندسين بحلتها الجديدة ستذهب الى دمشق وسنذهب الى بغداد وستقوم النقابة مع النقابات العربية بالعمل لترميم النسيج بين النقابات العربية والشعوب العربية لا تتغير نعم نختلف في السياسة ولكن في موقفنا من الكيان الصهيوني لا يوجد خلاف.

كلمة الملتقى الوطني والفعاليات الوطنية القاها د. حكمت القطاونة

ليس الفلسطينيون وحدهم من يعاني من جراء الاحتلال هذه فلسطين أرض اللبن والعسل تستحق منا كل التضحية والفداء.

أيها الرفاق تحية إكبار لكل من سار الى جمعكم الطيب تحية الى الفدائيين والشهداء ولا يمكن ان يمتلئ جوف إنسان بحب الوطن أكثر من الفلسطيني لأنه فقد وطنه.

سجل أنا شرقي أنا كركي وفلسطين قضية نثروا بها دمكم ودمي لي في القدس قطعة أرض بمساحة جسدي ساجداً يوم الفتح أصُلي وفي حيفا عشق على شواطئها والخليل موطن إبراهيم جدكم وجدي ويافا حط فيها الركاب – تمطر عارض ودجى وسحاب.

مع كل مظاهر الهزيمة وبؤس حال العرب ورغم أن الكيان وجد لاستنزاف العرب فها نحن نذبح ونجوع في كل بلاد العرب لن نفرط بفلسطين وإن المرأة الفلسطينية إذا مسا عليها زوجها تحمل بتؤام مناضلين.

كلمة النواب القاها النائب قيس زيادين

الرفيقات والرفاق قبل البدء أحمل لكم تحية عربية لكل أحرار الأمة من سوريا المنتصرة تحية الوطن والعزة والكرامة تحية اردنية فلسطينية لا فرق قلب واحد وروح واحدة.

يتغنى الغرب بديمقراطية هذا الكيان المتوحش القائم على أساس ايدلوجي عنصري قميء واسئل المبهوريين العرب من ديمقراطية هذا الكيان هل ما زلت مبهورا بعد قانون العنصرية الإسرائيلي وتمرير قانون القومية.

أوجه تحية لمناضلينا الأحباء في فلسطين الذين لم يهونو واقسمو بانهاء هذا الكيان.

إن احتلال فلسطين المستمر هو عارنا المستمر وأؤمن أن علينا أن نغرس بأطفالنا معنى الوطن ومعنى فلسطين وعلينا أن ننشئ دولتنا الديمقراطية المدنية الأردنية الفلسطينية.

هي معركة نكون او لا نكون فلنأهلهم جيدا فل نفشل صفقة القرن ولنحارب التطبيع والمطبعين كم انت عظيمة يا فلسطين ومن هنا نقول سيبقى الأردن المدافع الأول عن فلسطين وستبقى بوصلتنا فلسطين.

كلمة ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية القاها د.سعيد ذياب

أيتها الأخوات أيها الاخوة

أرحب بكم أجمل ترحيب هنا في مقر حزبنا وأرحب بممثلي الأحزاب والنواب والقوى الوطنية.

إنني أشعر بتميز هذه المناسبة هذا العام بما تتسم به اللحظة من خطورة وصعوبة ونحن لسنا وحدنا الذين نقوم بإحياء هذه المناسبة وكما أعرف وأسمع كل الجماهير العربية والقومية ترتب أمورها لإحياء هذا اليوم.

هذه المناسبة مناسبة دولية يتم الاحتفال بها حتى على مستوى الأمم المتحدة وكل أحرار العالم تحتفل بهذه المناسبة وكل المناسبات الفلسطينية الوطنية تقام لها فعاليات من كل أحرار العالم.

إن المعركة بدأت تأخذ شكلا ولونا واضحا ومتميزا بين قوى التقدم والحرية اختيار يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في هذا اليوم له مناسبة ففي هذا اليوم أقدمت الأمم المتحدة عل اتخاذ قرار ليس من حقها أقدمت على تقسيم فلسطين وإعطاء جزء منها لتكون دولة صهيونية.

ولكن هذه المنظمة الدولية حينما أخذت هذا القرار الذي ليس من حقها أطلقت اليد الصهيونية لتقتل الشعب الفلسطيني كأنما الأمم المتحدة أرادت أن تكفر عن ذنبها.

إن الملتقى الوطني للأحزاب اليسارية والقومية والفعاليات إذ يحي هذه المناسبة ليس للتضامن بل من موقع الشريك لما يشكله هذا العدو من خطر على الأمة جمعاء وهذا الادراك بالنسبة لنا هو الذي سيحدد دورنا كأحزاب وفعاليات وطنية بمواجهة الكيان الصهيوني.

لقد سعت الولايات المتحدة الى أن تعطي هذه الدول نوعا من الاستقلال مقابل التخلي عن فلسطين والوحدة العربية وإن الحديث عن هذه الأنظمة منذ نشأتها كانت تعطل وحدة هذه الأمة والقبول بالكيان الصهيوني وإن كن هذا سراً فقط بدأت هذه الأسرار بالانكشاف وهو ما يفسر حالة الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

إن الانكشاف الكامل والواضح لهذه الأنظمة وقيامها بتسويق ما يسمى بصفقة القرن والدخول بتحالف امريكي صهيوني ضد إيران لكي نبتعد عن العدو الحقيقي، لقد قاموا بضرب ليبيا باسم الجامعة العربية ويبررون التدخل الأجنبي في سوريا وقاموا بالغاء فكرة الأمن القومي العربي الى أمن قطري وقاموا بتحويله الى أمن للأنظمة.

يمكن القول إن ما جرى في الوطن العربي من معاهدات سلام مع الكيان وحتى الحروب التي دخلتها الأمة العربية غير المبررة هي نتاج نظام عربي لا يفكر الى في ذاته وفي وجوده.

في هذا اليوم نعلن وقوفنا التام مع الشعب الفلسطيني وانحيازنا التام مع محور المقاومة وكل من يقف ضد السياسات الأمريكية.

إن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني أعطى دليلا على قدرة الشعب الفلسطيني على الانتصار والمؤشر الآخر ما قامت به الدولة السورية والجيش العربي السوري في المحافظة على سورية وتطهير معظم أراضيها من الارهابيين بالإضافة الى هذا الحراك الشعبي الواسع مؤشر على وجود قوى قادرة على ان تحدد بوصلتها .

ولابد أن يتبلور تيار قومي ديمقراطي يأخذ على عاتقه وضع خطة مواجهة شاملة ولكن كمهمة أوليه هي التصدي لعمليات التطبيع التي تجري على قدم وساق ويجب أن نؤكد على ضرورة وقف كل أشكال التطبيع والاتفاقيات التطبيعية الغاز زناقل البحرين وغيرها.

هناك ضرب وإضعاف للوضع الداخلي الأردني هناك سياسة مبرمجة لإضعاف هذا الشعب وعلى الناس جميعا أن تدرك أنه سيتم ضرب السيادة الأردنية من خلال ضرب الوضع الفلسطيني.

إن البناء على صمود الشعب الفلسطيني في غزة لانطلاقة انتفاضة فلسطينية ثالثة ولكن كلمة السر كانت في الانتفاضتين السابقتين هي الوحدة الفلسطينية وهذا ما يعطل انطلاق الانتفاضة الثالثة التي من المؤكد ستوقف كل من قبلوا على أنفسهم الوقوف ضد مشروع التحرير الفلسطيني.

في يوم التضامن التضامن مع الشعب الفلسطيني نجدد العهد بانحيازنا للقوى المناهضة للامبريالية ونوجه تحيتنا الى شهداء هذه الأمة ممن عبدو درب هذه الأمة والتحية للأسرى والاسيرات الصامدين.