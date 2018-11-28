السلطة الفلسطينية تطالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة لوضع العصي في دواليب الهرولة للتطبيع مع إسرائيل
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جرينتش+2 10:17
هنية يؤكد ان عملية خان يونس تشكل نقطة تحول في مشروع المقاومة

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