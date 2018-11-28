حماس اعتبرت تصريحاته انقلابًا.. عزام الاحمد يعلن عدم الثقة بحركة حماس ويزعم انها ليست راغبة في انهاء الانقسام
أهم العناوين
جرينتش+2 07:31
مخاوف إسرائيلية من تصعيد اعمال المقاومة بالضفة بعد تشكيل لجان الدفاع في معظم بلداتها وقراها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني