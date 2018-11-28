حماس اعتبرت تصريحاته انقلابًا.. عزام الاحمد يعلن عدم الثقة بحركة حماس ويزعم انها ليست راغبة في انهاء الانقسام
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جرينتش+2 07:31
فضيحة.. لقاء سري في اسطنبول “الاخوانية” بين مسؤولين اسرائيليين وممثلين عن نظام البشير “الاخواني”

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