رضوخاً للضغوط السعودية.. حجب بث قناة المسيرة اليمنية على مدار نايل سات

حجبت شركة الأقمار الصناعية المستضيفة لقناة المسيرة الفضائية بث القناة على مدار النايل سات، وذلك في استجابة للضغوط التي مارستها دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة النظام السعودي، لمنع ايصال صوت الشعب اليمني إلى العالم.

ويأتي هذا الحجب بعد ثلاثة أيام من حجب قناة المسيرة مباشر للمرة الثانية في أقل من شهر، نتيجة ضغوط من قبل دول العدوان.

وقال ابراهيم الديلمي رئيس مجلس إدارة شبكة المسيرة في مقابلة مع القناة: إن حجب المسيرة “هو إجراء غير قانوني وتعسفي وتصعيد من قبل قوى العدوان ينسجم مع التصعيد العسكري المستمر ضد الشعب اليمني”.

وكانت الشركة المستضيفة قد أوقفت بث قناة المسيرة مباشر على النايل سات بضغوط سعودية إماراتية قبل ثلاثة أيام للمرة الثانية بعد حجبها في الرابع من الشهر الجاري.