حماس اعتبرت تصريحاته انقلابًا.. عزام الاحمد يعلن عدم الثقة بحركة حماس ويزعم انها ليست راغبة في انهاء الانقسام
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جرينتش+2 07:32
حماس اعتبرت تصريحاته انقلابًا.. عزام الاحمد يعلن عدم الثقة بحركة حماس ويزعم انها ليست راغبة في انهاء الانقسام

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