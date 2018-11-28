ترامب يحابي ابن سلمان علناً ويمنع مديرة “CIA” من التطرق لقضية خاشقجي

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، جينا هاسبل، بعدم تقديم إفادة لدى مجلس النواب الأمريكي بخصوص مقتل الكاتب والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الأربعاء، التي أوضحت أيضاً أنه من المقرر أن يقدم وزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، إحاطة بشأن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية، مساء اليوم، قبل تصويت على إيقاف الدعم للرياض بشأن الحرب التي تقودها في اليمن.

وكانت هاسبل سافرت إلى تركيا الشهر الماضي، وأسمعتها الاستخبارات التركية تسجيلاً صوتياً لعملية اغتيال خاشقجي وتقطيع جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول الشهر الماضي، ثم قدمت تقريراً إلى ترامب يتضمن تقييم الوكالة حول الجريمة.

وكان تقرير “CIA” الذي اطّلع عليه أعضاء مجلس الشيوخ، ونشرت نتائجه وسائل الإعلام الأمريكية، قد استخلص أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من أمر بقتل خاشقجي، لكن ترامب رفض الإقرار بصحة مضمونه.

وكان ترامب تعهّد، الأسبوع الماضي، بأن يظل “شريكاً قوياً” للسعودية، وقال إنه ليس من الواضح إن كان بن سلمان على علم بخطة قتل خاشقجي.

وتلاحق الرئيس الأمريكي تهم “محاباة” ولي العهد السعودي والتستر عليه في الجريمة التي أثارت غضباً عالمياً، وسط تحركات داخل الكونغرس للتحقيق إن كان ثمة علاقات تجارية بين ترامب ومحمد بن سلمان.

ويبدو أن الكونغرس عازم على اتخاذ إجراءات عقابية ضد السعودية والمباشرة فيها قبل نهاية دورته الحالية التي يستأنفها اليوم، وتنتهي بتسلم الكونغرس الجديد مهامه في الثالث من يناير/كانون ثاني المقبل.

ويرفض كثير من المشرعين بما في ذلك بعض رفاق ترامب الجمهوريون دعمه للرياض، ويطالبون برد قوي على مقتل خاشقجي والحرب في اليمن.