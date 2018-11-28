ترامب يؤكد المؤكد ويعلن ان سبب بقاء قواته العسكرية بالشرق الأوسط هو حماية إسرائيل

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن انخفاض أهمية نفط الشرق الأوسط بالنسبة لبلاده قد يدفعها للانسحاب من المنطقة، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك هناك سبب آخر يحملها على البقاء هناك.

وقال ترامب في مقابلة له مع صحيفة “واشنطن بوست”، “هل سنبقى في تلك المنطقة؟، هناك سبب واحد للبقاء هو إسرائيل(..) النفط كسبب للبقاء تتضاءل أهميته، لأن إنتاجنا منه في الوقت الحالي أكبر من أي وقت مضى”.

وأضاف: “هذا يعني أننا، قد نصل فجأة إلى نقطة لن نحتاج فيها إلى البقاء هناك”.

وأشار إلى أن الشرق الأوسط جزء خطير وعنيف من العالم، لكن السعودية تملك نفوذا غير عادي في الاقتصاد والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط .. واستمرار العلاقات بين البلدين مهم جدا لاستمرار هذا الاستقرار في ذلك الجزء الخطير من العالم.