بشرى للكسالى بعدما تم ابتكار روبوت ينوب عنهم في اعمالهم

ابتكر مجموعة من العلماء روبوتا غريبا، يتم تتبيثه على الصدر، ليقوم بعدة وظائف حين يشعر صاحبه بالكسل، أو يعجز عن القيام بها.

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن” ذراع الروبوت، الذي أطلق عليه اسم “Arm-A-Dine” قادر على إطعام صاحبه حين تكون يده مشغولة أو غير قادرة على ذلك بسبب التعب أو المرض”.

واضافت أن ” الذراع الروبوتية تم ابتكارها من قبل خبراء في جامعة (ريمت) في ملبورن والمعهد الهندي لتصميم المعلومات التقنية بينما لازال في مراحل النموذج الاولي في الوقت الحالي”.

وقال أحد المشرفين على العملية: “صممنا الروبوت لاكتشاف النظام الغذائي الأمثل والأسهل، خصوصا في حال كان شخصان متقابلين، حيث يمكن للشخص استخدام الذراع لتغذية نفسه وتغذية الشخص الآخر”.

واضاف أن ” الروبوت يقرر من تلقاء نفسه أي شخص سيقدم له الطعام اعتمادا على تعابير وجهه. فإذا ابتسم الشخص، فذلك يعني أنه يرغب في الطعام، والعكس صحيح.”