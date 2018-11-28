اسماء اعضاء الكتل النيابية التي تسلمتها الأمانة العامة لمجلس النواب

سلمت الكتل النيابية لمجلس النواب الثامن عشر في دورته العادية الثالثة أسماء أعضائها للامانة العامة للمجلس وفقا لأحكام النظام الداخلي.

وضمت كتلة الحداثة والتنمية النيابية في عضويتها 13 عضوا برئاسة النائب مازن القاضي، وعضوية محمود الفراهيد، محمود النعيمات، خميس عطية، عبد المحسيري، منتهى البعول، محمد الرياطي، عبدالله الزريفات، عليا ابو هليل، فواز الزعبي، وصفي حداد، محاسن الشرعة وصوان الشرفات.

وضمت كتلة المستقبل النيابية في عضويتها 18 عضوا برئاسة أحمد الصفدي، وعضوية: ابراهيم ابو العز، عواد الزوايدة، حسن العجارمة، بركات النمر، رائد الخزاعلة، شعيب شديفات، حمود الزواهرة، رسمية الكعابنة، صفاء المومني، علي الحجاحجة، عبدالله عبيدات، هيثم زيادين، شاهة ابو شوشة، احمد الهميسات، علي الخلايلة، عيسى الخشاشنة، وحسن السعود.

في حين ضمت كتلة النهضة النيابية في عضويتها 14 عضوا برئاسة محمد البرايسة, وعضوية: نصار القيسي، يوسف الجراح، وائل رزوق، فضية الديات، طارق خوري، رنده الشعار، محمد العتايقة، هيا المفلح، انصاف الخوالدة، سليمان الزبن، ماجد قويسم، قيس الزيادين وعبدالقادر الفشيكات.

وضمت كتلة العدالة النيابية 16 عضوا، هم: مجحم الصقور (رئيسا), ومحمد الطهراوي، حازم المجالي، قصي الدميسي، محمد هديب، محمود الطيطي، ريم ابو دلبوح، حابس الفايز، راشد الشوحة، عبدالمنعم العودات، صداح الحباشنة، اندريه حواري، عدنان ابو ركبة، يحيى السعود، نواف معلا الزيود وخالد الفناطسة.

وضمت كتلة الشعب النيابية في عضويتها 13 عضوا، هم: مرزوق الدعجة (رئيسا)، وفضيل النهار، مصلح الطراونة، احمد اللوزي، حابس الشبيب، محمد الزعبي، زينب الزبيد، صالح ابو تايه، عبدالرحمن العوايشة، كمال الزغول، خليل عطية، مفلح الخزاعلة وحسني الشياب.

فيما ضمت كتلة الإصلاح النيابية في عضويتها 14 عضوا، هم: عبدالله العكايلة (رئيسا)، موسى الوحش (نائبا للرئيس)، موسى هنطش (مقررا)، ديمة طهبوب (ناطقا إعلاميا)، منصور مراد (ممثل المكتب التنفيذي)، ثامر بينو، احمد الرقب، مصطفى العساف، صالح العرموطي، سعود ابو محفوظ، حياة المسيمي، نبيل الشيشاني، ابراهيم ابو السيد، هدى العتوم؛ أعضاء.

وتشكلت كتلة المبادرة النيابية من 14 عضوا، هم: ابراهيم بني هاني (رئيسا), وعقلة الغمار، مصطفى ياغي، انتصار حجازي، ووفاء بني مصطفى، مصطفى الخصاونة، جودت الدرابسة، فيصل الاعور، رياض العزام، جمال قموه، فوزي طعيمة، حسين القيسي، احمد الفريحات، نضال الطعاني.

وضمت كتلة وطن النيابية في عضويتها 13 عضوا، هم: رمضان الحنيطي (رئيسا) وعمر قراقيش (نائبا للرئيس) وزيد الشوابكة (ناطقا إعلاميا) وصباح الشعار (مقررا)، وعبدالعزيز العبيدي، ابراهيم البدور، عاطف الطراونة، رجا الصرايرة، محمد العياصرة، محمد الفلاحات، نواف النعيمات، عبدالله القرامسة،ومنال الضمور؛ أعضاء.

ويأتي هذا الإجراء استكمالا لمتطلبات تشكيل الكتل والائتلافات النيابية وفق احكام النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي تم بموجبه تنظيم وتشكيل الكتل والائتلافات على ان لا يقل عدد اعضاء الكتلة الواحدة عن 10 بالمئة من عدد اعضاء المجلس كما انه يحق لكتلتين او أكثر تشكيل ائتلاف نيابي.