ابن سلمان يزور موريتانيا والجزائر والأردن بعد انتهاء قمة العشرين

قال مصدر سعودي موثوق إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيستأنف في مطلع الأسبوع المقبل، جولته العربية بزيارة موريتانيا، والجزائر، والأردن.

وأوضح المصدر، الذي رفض كشف هويته، أن الأمير محمد بن سلمان سيصل الأحد المقبل، إلى نواكشوط قادماً من الأرجنتين، بعد مشاركته في أعمال قمة العشرين.

وأضاف أن ولي العهد السعودي سيزور بعد ذلك الجزائر، قبل وصوله إلى عمّان يوم الإثنين المقبل، في زيارة تستغرق عدة ساعات تتخللها مأدبة غداء مع الملك عبد الله الثاني.

وكان الأمير محمد بن سلمان غادر تونس مساء أمس الثلاثاء، بعد زيارة استغرقت عدة ساعات في إطار جولة خارجية بدأت بالإمارات، والبحرين، ومصر.