السلطة الفلسطينية تطالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة لوضع العصي في دواليب الهرولة للتطبيع مع إسرائيل
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جرينتش+2 10:17
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يستخف بمشروع النهضة الوطنية الذي طرحته الحكومة

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