هل عقد نتنياهو لقاءات سرية مع زعماء دول لا تُقيم علاقات مع إسرائيل ؟

كشف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، امس الإثنين، النقاب عن لقاءات “سرية” جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدد من رؤساء الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن دانون، قوله إن نتنياهو اجتمع سرًا مع عدد من زعماء الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى دول أخرى.

ورجح دانون أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطورات في هذا الملف، وأن تكون هناك اجتماعات ولقاءات وزيارات علنية.

ولفت إلى أنه بصفته سفيرًا لـ “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة، فقد أجرى هو الآخر اتصالات وعقد لقاءات مع ممثلي بلدان ليس لها علاقات مع تل أبيب، مبينًا أن بعض تلك الدول باتت تمتنع عن التصويت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

من ناحيتها، أكدت “شركة الأخبار” الإسرائيلية، أن الرقابة سمحت لها بنشر أن هناك مساع إسرائيلية لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية وعلنية مع البحرين.

وذكرت تقارير إسرائيلية، بأن البحرين ستكون أول دولة خليجية تعلن عن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، خاصة أن السلطات البحرينية “لا تعتبر إسرائيل عدوًا، وأن ذلك التقارب لن يتعارض مع المبادئ الأساسية للبلاد”.

ووصل أمس الاول الأحد، رئيس تشاد ادريس ديبي، إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية منذ 46 عامًا. وقال ديبي “إن تحسن العلاقات بين الدولتين لن يزيل القضية الفلسطينية من على جدول الأعمال”.

وقد أكد نتنياهو في مؤتمر صحفي أمس الاول، مع الرئيس التشادي، أنه سيقوم قريبًا بجولات إضافية في دول عربية (لم يذكرها). “كما زيارتي لسلطنة عمان، ستكون زيارات مماثلة في دول عربية أخرى عما قريب”.