مي عز الدين أول ممثلة مصرية تضحي بالفلوس من اجل الفن

ضحّت الممثلة المصرية مي عز الدين بـ14 مليون جنيه مقابل المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2019، حيث وافقت على تقاضي 3 ملايين جنيه فقط في بطولة مسلسلها الجديد البرنسيسة بيسة، بعد أن تقاضت 17 مليون جنيه عن مسلسلها الأخير “رسايل”.

وتأتي هذه الخطوة لتكون أول استجابة من ممثل مصري لضغوط شركات الإنتاج على نجوم الفن لتخفيض أجورهم، التزاماً بقرار الهيئة الوطنية للإعلام عدم شراء حقوق بث أي مسلسل بقيمة تتعدى 70 مليون جنيه.

علماً أن الأعمال الفنية المقرر تقديمها لن يتجاوز عددها 20 مسلسلاً فقط، حيث تراجعت أغلب شركات الإنتاج عن خوض المنافسة، بسبب رفض النجوم تخفيض أجورهم، وخوفاً من عدم تسويقها عبر الفضائيات المصرية.

ويبدو أن الأمر ليس بالسهولة التي تتصورها شركات الإنتاج، فالرقم الذي حددته الهيئة الوطنية للإعلام لجميع الممثلين لا يتجاوز أجر 2 منهم مجتمعين خلال عام 2018.