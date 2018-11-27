منذ 50 يوماً.. اشرف نعالوة بطل عملية بركان يتحدى سلطات الاحتلال

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، بحث عن منفذ عملية “بركان” أشرف نعالوة خارج نطاق منطقة طولكرم بالضفة المحتلة لأول مرة منذ تنفيذ العملية.

وقالت التلفزيون “الإسرائيلي” القناة20، أنه لأول مرة بحثت قوات الاحتلال عن نعالوة خارج نطاق منطقة طولكرم، ولكن دون جدوى.

ووفقاً لمصادر فلسطينية، فقد انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد أن اعتقلت شابين، الليلة، من بلدة ياصيد شمال مدينة نابلس، بعد ساعات على اقتحامها بأعداد كبيرة من الآليات والجنود وجرافة عسكرية ومحاصرة مبنى لاعتقادها بوجود منفذ عملية “بركان” داخله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت مبنى فارغ، ونادت عبر مكبرات الصوت “أشرف سلم حالك” ثم اقتحمت المنزل ولم تجد احد بداخله.

وتواصل قوات الاحتلال وأجهزة أمنها، البحث عن أشرف نعالوة من سكان ضاحية شويكة بطولكرم، والذي ظهر في فيديو أثناء انسحابه من مستوطنة “بركان”، بعد أن نفذ عملية إطلاق نار اسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة ثالث بجروح يوم 7 اكتوبر/تشرين اول الماضي.