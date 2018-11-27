لانه روتيني و”شُغل موظفين”.. عادل إمام يغيب عن مهرجان القاهرة السينمائي

كشف الفنان المصري الكبير عادل إمام سبب عدم حضوره مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالرغم من حرصه الدائم على حضور العديد من المهرجانات الفنية العربية، في المغرب وتونس وغيرها، وحتى في مصر، إذ حضر مؤخرًا مهرجان الجونة السينمائي.

وقال عادل إمام في تصريح صحفي: إن “ما يصدر من أنباء حول وجود خلافات بيني وبين إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أو أنني غير داعم لمهرجان بلدي، غير حقيقي”.

وأضاف يقول: “في حقيقة الأمر أرى أن هذا المهرجان روتيني للغاية، ولا يحمل أي نوع من التجديد والتنوع الفني، فقط أشعر أنه “شغل موظفين.. واجب سنوي لابد من عمله، وبدا هذا واضحًا من خلال حفلات الافتتاح والختام والفعاليات، وهو ما أرفضه شكلًا وموضوعًا”.

وتابع إمام مازحًا: “عندما أحضر أي مهرجان يتم تسليط الضوء عليّ.. وعدم حضوري سيعطي فرصة لتسليط الضوء على الجيل الصاعد”.

واستنكرت أصوات عديدة في الوسط الفني المصري عدم حضور عادل إمام لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على مدار السنوات الماضية، فيما تتردد الشائعات كل عام، عن وجود خلافات دائمة بينه وبين إدارة المهرجان.

ورغم تولي السيناريست محمد حفظي رئاسة المهرجان هذا العام، وإرسال دعوة للفنان عادل إمام، وتوقُّع البعض حضوره؛ نظرًا للعلاقة الجيدة التي تربطه برئيس المهرجان، لكنه لم يحضر أيضًا، وتجاهل الدعوة.

وترددت أنباء مؤخرًا عن أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الحالية، كانت تنوي ترشيح عادل إمام للحصول على جائزة “فاتن حمامة” التقديرية، لكنه أبدى رفضه بحجة الانشغال بمشروع فني جديد، فيما رجح البعض أنه يرى تاريخه أكبر من تاريخ سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.