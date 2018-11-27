في جلسة تأبينية.. مجمع اللغة العربية يستذكر مناقب الفقيد محمود السمرة

عقد مجمع اللغة العربية الأردني جلسة تأبينية لعضو المجمع الراحل المرحوم الأستاذ الدكتور العلّامة محمود السمرة، الباحث المنقب والأكاديمي المعطاء الذي قدم وأنجز لوطنه في ميادين التعليم العالي والتربية والثقافة.

وقدم السمرة خدمات جليلة خلال توليه مناصب مختلفة في المؤسسات التعليمية كالجامعة الأردنية، وجامعة البترا، وعمله في مجمع اللغة العربية الأردني، وعضويته في عدد من المجامع العلمية والهيئات المحلية والعربية.

وتحدث رئيس المجمع الدكتور خالد الكركي عن مناقب الفقيد وخدماته الجليلة خلال توليه مناصب مختلفة في المؤسسات التعليمية والجامعات وعمله في مجمع اللغة العربية ، وعضويته في عدد من المجامع العلمية والهيئات المحلية والعربية.

واستذكر زملاؤه وأصدقاؤه في المجمع مناقبه الجمة، وخصاله الطيبة، وحرصه على متابعة أعمال المجمع وإنجازاته، وجهوده الكبيرة في خدمة اللغة العربية، مشيرين إلى إصداراته طوال مسيرته العلمية والعملية والأوسمة والجوائز التي حصل عليها.