السلطة الفلسطينية تطالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة لوضع العصي في دواليب الهرولة للتطبيع مع إسرائيل
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جرينتش+2 04:11
فيما تهرول الدول الخليجية لمصالحة اسرائيل.. إيران تتبنى شهداء وجرحى مسيرات العودة مالياً وعلاجياً

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