ضبط 18 من مروجي المخدرات وتشتيت عدد من مجموعات المهربين

نفذ العاملون في إدارة مكافحة المخدرات عددا من عمليات القاء القبض النوعية لمجموعات من مروجي ومهربي المواد المخدرة، أدت لإلقاء القبض على 18 شخصا وكميات مختلفة من المواد المخدرة بلغت في إحدى تلك القضايا 10 آلاف حبة كبتاجون مخدرة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، أن مرتبات إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأيام الماضية عززت جهود البحث عن المطلوبين والمتورطين في قضايا الاتجار والترويج للمواد المخدرة، حيث تميزت القضايا المضبوطة بإنهاء نشاط عدد من المجموعات التي تضم أكثر من شخص شركاء في ترويج وبيع المواد المخدرة.

وقال السرطاوي إن أبرز ما تم تنفيذه، كان إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من قبل اشخاص من جنسية عربية، في محافظة المفرق، حيث أن جمع المعلومات المستمر قد مكّن إحدى فرق مكافحة المخدرات من التأكد من قيام شخصين من جنسية عربية بتجهيز كمية كبيرة من المواد المخدرة بهدف تهريبها الى دولة مجاورة، ليتم مداهمة منزلهما بإسناد من مديرية شرطة محافظة المفرق وإلقاء القبض على الشخصين وضبط 5 علب حلاوة وقد عثر بداخلها على كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة بلغت 10 آلاف حبة.

وتابع أن من تلك القضايا النوعية إلقاء القبض على 6 أشخاص من جنسية عربية يعملون حراساً لعمارات وفي محال تجارية في مناطق خلدا والشميساني في العاصمة وثبت انهم متورطون بترويج وبيع المواد المخدرة وقد ضبطت كميات مختلفة من المواد المخدرة معهم.

وفي منطقة سحاب، جرى ضبط 3 أشخاص مطلوبين عن قضايا الاتجار وطلبات أمنية أخرى، وذلك بعد رصدهم وملاحقتهم، وقيامهم بصدم مركبة مكافحة المخدرات، ثم محاولة الفرار سيراً على الأقدام والتخلص من المواد المخدرة التي كانت بحوزتهم إلا أنه ألقي القبض عليهم رغم ابدائهم لمقاومة شديدة عند السيطرة عليهم، وضبطت كميات من الحبوب المخدرة والحشيش المخدر.

وفي ذات الجهود ألقي القبض على اثنين من مروجي المواد المخدرة في البقعة، وتمت مداهمة منزلهما وحاولا الفرار وقام إحدهما خلال عملية إلقاء القبض عليه بإيذاء أحد مرتبات مكافحة المخدرات، وبين أنه جرى القبض على أحد الأشخاص في مادبا وبتفتيش منزله جرى ضبط كيس ماريجوانا ومسدس، كما ضُبط 3 في العقبة وبحوزتهم مواد مخدرة من نوع الحشيش.