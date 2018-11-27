ترامب يهاجم قناة “سي أن أن”ويتشبه بملك الغناء الامريكي إلفيس بريسلي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في مدينة توبيلو، ميسيسيبي الأمريكية، إنه في شبابه تمت مقارنته مع المغني الشهير إلفيس بريسلي.

وقال ترامب: “إذا لم تأخذوا شعري الأشقر بالاعتبار، ففي شبابي كانوا يخبروني أني أشبه إلفيس، هل تصدقوا ذلك؟ اعتقدت دائما أنها كانت مجاملة كبيرة”، مضيفا أنه لا يريد أن تبدو كلماته وكأنها عبارات غرور وكبرياء.

وأضاف: “نحن نحب إلفيس، أليس كذلك؟ كما جاء على قناة “إي بي سي نيوز”.

وقد منح ترامب بريسلي يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وسام الحرية، وأشار البيت الأبيض إلى أن المغني أظهر الثقافة الأمريكية لملايين المعجبين في جميع أنحاء العالم، ولا يزال “رمزًا أمريكيًا لا يتزعزع بعد أربعة عقود من وفاته”.

باع بريسلي أكثر من مليار سجل، وقد تألق في العديد من الأفلام، وخدم في الجيش الأمريكي لمدة عامين تقريبا، على الرغم من شهرته “.

وغير بعيد عن ذلك اعلن ترامب إن على الولايات المتحدة تشكيل شبكتها الإعلامية الخاصة “حتى نظهر للعالم من نحن”، وذلك في تلميح لتأسيس قناة تنافس شبكة “سي أن أن” التي يهاجمها دائما.

جاء حديث ترامب هذا في معرض توجيهه انتقادات لشبكة “سي أن أن” التي قال إنها “تقدم الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة وخاطئة”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نسبة متابعة “سي أن أن” في الولايات المتحدة منخفضة، مبينًا أنه لا منافسين كثرا لها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر ان ترامب يناصب شبكة “سي أن أن” العداء منذ اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض في كانون ثاني/ يناير 2017 وأطلق خلال رئاسته العديد من التصريحات المهاجمة لها ويصفها دائما بأنها “تنشر أخبارا زائفة”.