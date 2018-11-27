الجيش الاسرائيلي يفتح تحقيقًا في فشل عمليته السرية شرق خانيونس

قالت القناة العبرية السابعة، إن الجيش الإسرائيلي بدأ بـ “عملية استخلاص معلوماتية”، بعد فشل العملية السرية التي نفذتها قوات خاصة من الجيش في خانيونس جنوبي قطاع غزة مؤخرًا.

ونقلت القناة العبرية عن بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال قوله، إن مديرية استخبارات الجيش تقوم حاليًا بإجراء تحقيق تشغيلي لمعرفة الدروس المستفادة من العملية السرية في خانيونس.

وذكرت المصادر العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت، قد عيّن اللواء نيتسان ألون؛ رئيسًا لطاقم التحقيق في هذه الحادثة.

وأضافت أنه في الأسابيع القادمة، ستعرض نتائج التحقيق التي توصل إليها فريق التحقيق على رئيس جهاز المخابرات العامة “الشاباك” ورئيس هيئة أركان الجيش، للخروج بتوصيات.

وتمكن مقاتلو كتائب القسام في الـ 11 من تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، من إفشال مخطط إسرائيلي حينما اعترضوا قوة إسرائيلية خاصة دخلت إلى شرق خانيونس واشتبكوا معها بعد تثبتها وتدخل الطيران الحربي الإسرائيلي لإخراجها من القطاع وشن عشرات الغارات الجوية حيث استشهد سبعة مقاومين وقتل قائد القوة الإسرائيلية برتبة مقدم وأصيب آخر بجراح حرجة، بحسب اعتراف الجيش الإسرائيلي.

وكانت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس”، قد كشفت النقاب عن حصولها على معلومات قيمة ومهمة، من جميع ساحات التواجد الفلطسيني، ومن أسمتهم “أحرار الأمة” فيما يخص الوحدة الإسرائيلية التي دخلت قطاع غزة وتم كشفها قبل أسبوعين جنوبي قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة الناطق العسكري للكتائب في تغريدة له على حسابه “توتير”، مساء امس الاثنين، “لقد قدم أهلنا وشعبنا في كل أماكن تواجده وأحرار أمتنا الكثير من المعلومات المهمة والقيمة التي تخدم المقاومة فيما يخص تداعيات عملية ‎حد السيف (وهو الاسم الذي اطلقته الكتائب على افشال عملية الوحدة الإسرائيلية)”.

وأكد أن “كتائب القسام” استفادت بشكل حقيقي من هذه المعلومات التي قالت إنها “ساعدت ولا تزال المقاومة في تتبع خيوط العملية الصهيونية الفاشلة وذلك بعد نشرنا لصور أفراد القوة الصهيونية الخاصة”، حسب قوله.

وشكر أبوعبيد، وحيا أبناء شعبنا في كل الساحات الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية والرهان، وأنهم السند الحقيقي للمقاومة.

ودعا الفلسطينيين في الخارج للمزيد من التفاعل والإسناد للمقاومة في هذه القضية.

وأعلنت “كتائب القسام”، مؤخرا في بيان عسكري لها أنها وصلت إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة للقوات الإسرائيلية، موزعة صور لثمانية أشخاص بينهم امرتان قالت إنها لعناصر الوحدة الإسرائيلية، مطالبة الفلسطينيين في أي مكان موافاتهم بأي معلومات عن اصحاب هذه الصورة وذلك بعدما زودهم بارقام هواتف وايملات للمتابعة.

وتمكن مقاتلو كتائب القسام في الحادي عشر من الشهر الجاري إفشال مخطط إسرائيلي حينما اعترضوا قوة إسرائيلية خاصة دخلت إلى شرق خان يونس واشتبكوا معها بعد تثبتها وتدخل الطيران الحربي الإسرائيلي لإخراجها من القطاع بعد شن عشرات الغارات الجوية حيث استشهد سبعة مقاومين وقتل قائد القوة الإسرائيلية برتبة مقدم وأصيب اخر بجراح، بحسب اعتراف الجيش الإسرائيلي.