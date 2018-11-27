السلطة الفلسطينية تطالب الجامعة العربية بعقد جلسة طارئة لوضع العصي في دواليب الهرولة للتطبيع مع إسرائيل
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جرينتش+2 04:11
الجمارك السورية تضبط ملايين الليرات مخبأة في شاحنة اردنية على معبر نصيب الحدودي

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