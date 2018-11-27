الجمارك السورية تضبط ملايين الليرات مخبأة في شاحنة اردنية على معبر نصيب الحدودي

نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصادر سورية مطلعة في منفذ نصيب خبر ضبط أموال سورية جرت محاولة تهريبها للأردن عبر شاحنة تقل بضاعة للجانب الأردني، حيث تم العثور على هذه الأموال في صندوق السيارة الخلفي بعد أن حاول المهرب إخفاءها بين حمولته من البضاعة والمواد المختلفة.

وفي التحقيقات الأولية تبين أن المهرب أردني الجنسية، وأنه أدلى بالعديد من التصريحات المتناقضة حول سبب حمله للأموال السورية ومحاولة تهريبها للأردن، منها أن هذه الليرات هي ثمن بضاعة باعها في الأسواق السورية، وفي تصريح آخر أنها زادت عن قيمة البضاعة التي يعمل على تسوقها، ولم يتم ذكر قيمة الأموال لعدم دقة التصاريح حول ذلك لكنها بملايين الليرات.

وفي كلتا الحالتين اعتبر مسؤول في الجمارك السورية خلال اتصال هاتفي معه أنها لا تغير من الأمر شيئاً، فهي عملية تهريب واضحة، وأن الشخص الناقل لهذه الأموال لم يصرح عن امتلاكه لها لحظة دخوله للحدود السورية ولا عند خروجه، وأن الجمارك عملت على احتجاز الأموال وتنظيم ضبط خاص بها لإيداعها لدى المصرف المركزي السوري، على حين تمت إحالة الضبط للقضاء السوري لاستكمال الإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه القضايا.

وفي محاولة للتوسع حول قضايا تهريب العملات وعددها اوضح هذا المسؤول أنها قليلة الحدوث، وأن هناك تعاوناً مع الجانب الأردني في هذه القضايا، حيث يتم تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة عند الاشتباه في حالات تهريب لها خصوصية مثل الحشيش والمخدرات والعملات عبر تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، وإجراء عمليات التفتيش سواء في الحدود الأردنية أو السورية.. مؤكداً (هذا المسؤول) على الاستفادة من التقانة وأجهزة التفتيش المتوافرة لدى الجانبين، إضافة للاستفادة من الخبرات المتبادلة لدى العناصر العاملين على الحدود.