الأمن الوقائي يلقي القبض على عدد من المتاجرين بالاثار في الزرقاء والبلقاء

ضبط العاملون في الأمن الوقائي خلال الأيام الماضية متورطين بقضايا حيازة قطع أثرية في محافظتي الزرقاء والبلقاء.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي إن معلومات وردت إلى قسم أمن وقائي شرطة محافظة الزرقاء بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بعرضِ قطعٍ أثرية للبيع حيث تم تحديد مكان تواجدهم بإحدى المركبات وجرى استيقافها وضبط شخصين بداخلها وضبط بحوزتهما 76 قطعة يعتقد أنها أثرية.

كما تم في الزرقاء وبعد تتبع الأمن الوقائي معلومات حول قيام شخصين بعرض مجموعة من الأحجار الكريمة ومحاولة بيعها وإيهام المشترين على أنها أحجار أثرية التحرك لمكان وجودهما والقي القبض عليهما وعثر بحوزتهما على مجموعة من الأحجار الكريمة وبوشرت التحقيقات في القضية.

وذكر السرطاوي انه تم تفتيش احد المنازل وبالطرق القانونية في محافظة البلقاء بعد التأكد من معلومات وردت حول حيازة صاحبه لمجموعة من القطع الأثرية حيث عثر داخل المنزل على تمثالين حجريين ومجموعة من الأحجار الأثرية وجرى ضبط صاحب المنزل.

وقال انه تم عرض القطع المضبوطة على خبراء الاثار في دائرة الآثار العامة حيث اكدوا انها ذات قيمة تاريخية باستثناء الأحجار الكريمة وجرى تحويلها للقضاء.