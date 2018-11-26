لقطع دابر الاعمال الجنائية.. إحالة 5 من ذوي الاسبقيات ارتكبوا 24 سرقة إلى محكمة أمن الدولة

أحيل 5 أشخاص من ذوي الاسبقيات ارتكبوا 24 سرقة مختلفة، إلى محكمة أمن الدولة عن تهم الاتفاق الجنائي والسرقة الجنائية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريق تحقيقي خاص من ادارة البحث الجنائي تولى التحقيق في عدة قضايا سرقة لمحال تجارية ومنازل بطريقة الخلع والكسر تحت ستار الظلام، وقضايا سرقة بالمغافلة وخطف حقائب، وفي احدى تلك القضايا قام الفاعلون بالاعتداء على صاحب المنزل بأداة حادة.

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق تمكن من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من تحديد هوية سبعة اشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية مشتبه بهم بارتكاب تلك الجرائم حيث القي القبض على خمسة منهم في اماكن واوقات مختلفة بعد أن ابدى بعضهم مقاومة شديدة ومحاولة الفرار عند القبض عليهم، وتم تحديد هوية اثنين من شركائهم والبحث جار عنهما.

وبحسب الناطق الإعلامي فإن الجناة قاموا بارتكاب جرائم سرقات جنائية مختلفة لمنازل ومحال تجارية وصيدلية وعيادة طبية ومدرسة، كما غافلوا سيدات وخطفوا حقائبهن، وفي احدى السرقات هاجموا صاحب المنزل واعتدوا عليه بأداة حادة ثم سرقوا محفظته، فيما افرغوا منزلا من كامل محتوياته من الأثاث في غياب صاحبه.

واشار الناطق الاعلامي انه بالتحقيق معهم واستدعاء عدد من المشتكين فقد تمكنوا من التعرف عليهم، كما تم ضبط بعض المسروقات لديهم، وقد جرى توديعهم الى مدعى عام محكمة أمن الدولة عن تهم الاتفاق الجنائي والسرقة الجنائية حيث قرر مدعي عام محكمة امن الدولة توقيفهم 14 يوماً عن التهم المسندة اليهم.