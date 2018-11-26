بعدما انقلب عليه اعضاء حزبه.. هل يغرق ترامب مع ابن سلمان ؟؟

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، بأن أعضاء الكونغرس الجمهوريين يواصلون انتقاد الرئيس دونالد ترامب بسبب دفاعه عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي خلص تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) إلى أنه من أمر بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال السيناتور مايك لي: “أنا لا أتفق مع تقييم الرئيس. إنه لا يتفق مع المعلومات الاستخبارية التي اطلعت عليها والتي توحي بأن الأمر بخصوص خاشقجي صدر من قبل ولي العهد”.

ووفقا للصحيفة فإن بعض الذين انحازوا إلى جانب ترامب في الماضي بدأوا يرفضون دفاعه القوي عن بن سلمان في مواجهة أدلة واضحة على انتهاكات حقوق الإنسان وما خلصت إليه الاستخبارات حول تورط الأمير في مقتل خاشقجي في مطلع تشرين الأول.

وبينت الصحيفة، أن أحد المقترحات في مجلس الشيوخ يدعو إلى فرض عقوبات إضافية على السعودية بما في ذلك وقف بيع ونقل جميع الأسلحة إلى الرياض حتى يتم تقليص حملة اليمن.