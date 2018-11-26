النخالة يشيد بانجازات المقاومة ويستغرب صمت آل سعود عن قول ترامب انه لولا السعودية لكانت اسرائيل في خطر
أهم العناوين
جرينتش+2 07:19
النخالة يشيد بانجازات المقاومة ويستغرب صمت آل سعود عن قول ترامب انه لولا السعودية لكانت اسرائيل في خطر

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني