العبادي يرفض طلب ترامب الحصول على تعويضات عراقية لقاء الغزو الأمريكي

كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي رسميا إلى تعويض الولايات المتحدة عن تكاليف غزوها للعراق وبقائها فيه حتى نهاية عام 2011.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة، اليوم الإثنين، أن ترامب التقى العبادي في مارس/آذار الماضي بواشنطن وطرح عليه دفع العراق تكاليف غزوه من خلال النفط بديلا عن المال.

وذكرت المصادر أن العبادي رد على ترامب قائلا: “ماذا تعني؟ نحن نعمل عن كثب مع الكثير من الشركات الأمريكية، ولشركات الطاقة الأمريكية مصالح في بلادنا”، ليربت الرئيس الأمريكي على كتفه.

وأثار طرح ترامب للمطلب ذاته على العبادي للمرة الثانية، في اتصال هاتفي بصيف 2017، استياء مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك “هيربرت مكماستر”، الذي اعتبر تكرار عرض الرئيس الأمريكي له أمرا مسيئا لسمعة الولايات المتحدة.

وفي حملته الانتخابية عام 2016، اشتكى ترامب من أن “الولايات المتحدة أنفقت تريليونات في العراق وخسرت آلاف الأرواح لكنها لم تحصل على شيء في المقابل”، على حد قوله، مشيرا إلى أنه “كان على أمريكا أن تستولي على حقول النفط العراقية كتعويض عن التكاليف الحادة للحرب”.

ولفتت المصادر إلى أن “شخصيات بارزة في مستشارية الأمن القومي الأمريكي أدانت طرح (ترامب)، واصفة إياه بأنه شاذ وغير قابل للتطبيق – واعتبروه انتهاكا للقانون الدولي، من شأنه أن يغذي الدعاية لأعداء الولايات المتحدة”.