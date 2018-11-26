اذا كنت من عشاق البنفسجي فاقرأ ماذا يعني هذا اللون

اللون البنفسجي هو لون يجمع بين ثبات اللون الأزرق وطاقة اللون الأحمر، ويرتبط ارتباط خاص بالملوك، إنه يرمز إلى القوة والنبل والرفاهية والطموح، ويدل على الثروة والإسراف، ويرتبط بالحكمة والكرامة والاستقلال والإبداع والغموض والسحر .

علم النفس واللون البنفسجي

في أي وقت مضى هل شعر أحد أن لديه جاذبية خاصة تجاه اللون البنفسجي؟ أن تكون كل الملابس، والملحقات، والعديد من الأشياء الأخرى التي يتم اختيارها في الغالب بهذا اللون، إن الألوان تصور حالات العقل والشخصيات، حتى إذا زعمنا أن لدينا لونًا مفضلاً، فإن طرقًا مختلفة للشعور خلال يوم ما قد تجعلنا نختار عناصر من أنواع أخرى من الألوان، والتي تبدو أكثر جاذبية لتلك اللحظة، أيضا، استخدام الألوان للديكورات الداخلية له تأثر نفسي، فالألوان يمكن أن يكون لها تأثير على الشخص خلال النهار، لذلك يجب التأكد من إجراء القليل من البحث قبل اختيار لون الديكور .

لكن دعنا نرى ما هو اللون البنفسجي، إنه لون جميل، يختاره كل من النساء والرجال، بما أنه خليط لوني بين اللون الأحمر الناري الأزرق الهادئ العميق، يعتبر اللون البنفسجي هو التوازن بين هذين اللونين الأساسيين، جسديا، يمكن أن يكون للون البنفسجي تأثيرات مهدئة على العقل والأعصاب، ويمكن أن يؤدي لتحسين المزاج، ويمكن أن يؤدي إلى الإبداع، لذلك، من وجهة النظر هذه، يمكن الحصول على اللون البنفسجي في أي غرفة في المنزل، حيث أنه لون الخيال والروحانية، ويقوم الكهنة الكاثوليك بارتداء الملابس بهذا اللون، لأنهم يقولون أن هذا اللون يحكم العقل والجهاز العصبي والدماغ .

درجات اللون البنفسجي ودلالاتها

لا تملك الطبيعة الكثير من اللون البنفسجي، فالزهور التي تحمل هذا اللون نادرة وتكون زهور حساسة، وهذا اللون يعني أيضًا الشغف والحيوية والإنجاز، والبنفسجي أيضا لديه ظلال الألوان أو تدرجات من الألوان، وكل واحد يعني شيئا مختلفا، وهكذا، فإن اللون البنفسجي الفاتح يدل على الطاقة الأنثوية، أو المشاعر الرومانسية أو الحنين إلى الماضي، أما اللون البنفسجي الساطع مرتبطًا دائمًا بالثراء والرتب الملكية، ويصور التاريخ الأثرياء دائما بأنهم يرتدون أردية بنفسجية .

من ناحية أخرى، البنفسجي يحتوي على ظلال أو درجات ليست سعيدة، ويقال أن اللون البنفسجي الداكن يمثل الحزن والإحباط، لذا فكر مرة أخرى في ظلال اللون البنفسجي الذي تفضله بشكل أفضل ؟ يمكن أن يؤثر أيضًا مقدار اللون الموجود في حياتك على حالاتك، ويجب الحذر من أن يحيط الشخص نفسه بهذا اللون، فالكثير من اللون البنفسجي يمكن أن يجعل الشخص عصبيًا ومتعجرفًا، حتى أنه يفقده صبره مع الأشخاص المحيطين به، والقليل من هذا اللون يأخذ الشخص إلى الجانب الآخر، ليكون لديه لامبالاة ومشاعر سلبية .

الأحجار الكريمة باللون البنفسجي

يعتقد أن الأحجار الكريمة ذات الألوان البنفسجية، لها تأثير مفيد فيما يتعلق بالقوة الذهنية، والروحانية المتزايدة، وتهدئة القلق، وتجديد الجسم لعملية تعلم جديدة، وإذا كنت طالباً أو تمر بفترة عصيبة، يمكن أن يساعد العلاج بالكريستال مع الجواهر البنفسجية على التعامل مع الوضع بشكل أسهل بكثير، وإذا كنت فنانًا، فقد تجد الإلهام أسهل إذا كان هناك أشياء بنفسجية اللون، فاللون البنفسجي هو اللون النبيل والجميل ويمكن أن يساعدنا بشكل كبير، إذا عرفنا كيفية استخدامه .