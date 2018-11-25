لافروف يؤكد ان واشنطن تعتبر داعش حليفاً لها بهدف تغيير النظام السوري

اعتبر وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تنظر إلى تنظيم “داعش” على أنه حليف لها في العمل على تغيير النظام في دمشق.

وأشار لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البرتغالي أوغوشتو سانتوش سيلفا في لشبونة امس السبت، إلى أن طرح واشنطن شروطا لمحاربة “داعش” تدل على امتلاكها أجندة خفية في سورية.

وقال لافروف: “الخارجية الأمريكية صرحت قبل أيام بأن “داعش” لم يهزم بعد، وأن دحره يتطلب تغيير النظام في سورية كشرط مسبق أساسي.. هذا يؤكد تخميني بأن الأمريكيين ينظرون إلى “داعش” كمبرر لوجودهم العسكري في سورية وما قد يرقى إلى حليف في الصراع مع النظام السوري”.

وأضاف الوزير الروسي: “هذا يعني أن الهدف الرئيس (لواشنطن) هو تغيير النظام وليس الانتصار على “داعش”.