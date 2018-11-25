دولة الامارات تمول خط إسرائيلي لتصدير الغاز عبر البحر المتوسط لأوروبا

وقعت إسرائيل اتفاقا وصفته بالتاريخي، لمد خط غاز يربطها بأوروبا، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتمويل من الإمارات، حسبما ذكرت القناة الثانية العبرية.

وجاء التوصل للاتفاق، بعد عامين من المفاوضات، وذلك بتوقيع كل من إسرائيل واليونان وإيطاليا وقبرص.

وينص الاتفاق على مد خط غاز في أعماق البحر، سيكون الأطول بالعالم، بطول ألفين كيلومتر، وعمق 3.5 كيلومتر تحت سطح البحر، وسيتيح لإسرائيل تصدير الغاز للدول الموقعة على الاتفاقية ولدول البلقان ودول أوروبية أخرى.

وبادر بهذه الخطوة، وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينس، الذي قدم المقترح للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر بأبوظبي التي وافقت على المقترح، وقررت تخصيص 100 مليون دولار كاستثمار أولي.

وقال شطاينس، معقبا على الاتفاق: “كنا نشكو على مدى عقود من النفوذ العربي في أوروبا، فيما يتعلق بقطاعي النفط والغاز (..) تصدير الغاز إلى أوروبا سيقوض هذا التأثير إلى حد ما، وسيكون قوة موازية للقوة العربية”.

وكانت دول أوروبية، وقعت مع إسرائيل، العام الماضي، على “الإعلان المشترك” القاضي بتعزيز العمل الهادف إلى مد الخط البحري لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، في غضون 8 سنوات.

وشارك في اللقاء الذي تم في مقر وزارة الطاقة الاسرائيلية؛ وزراء طاقة كل من إسرائيل وإيطاليا وقبرص والاتحاد الأوروبي.

وأعلن حينها، أن خط الغاز الذي سيقام، سيكون طوله حوالي 2000 كيلومتر، وبتكلفة تصل إلى 20 مليار شيكل.

وفي مايو/أيار الماضي، ناقش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال قمة ثلاثية، مع قادة اليونان وقبرص، الدفع بمشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان وأوروبا.