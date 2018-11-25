خبير روسي يكشف ان عودة الأمير أحمد للسعودية تستهدف القيام بعملية مصالحة بين الكتل المتصارعة في العائلة المالكة

نشرت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية تقريرا عن دلالات عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز إلى الرياض.

وتحدث التقرير الذي نشرت “روسيا اليوم” مقتطفات منه، عن الدعوة التي وجهتها مجموعة سعودية معارضة (وصفها بفصيل سري) إلى ولي العهد السعودي، محمد، ووالده الملك سلمان، للتخلي عن السلطة، وبدء مرحلة انتقالية يتولى السلطة خلالها الأمير أحمد.

وفي هذا السياق نقل التقرير رأيا لغريغوري كوساتش، وهو أستاذ قسم الدراسات الشرقية الحديثة في كلية التاريخ والعلوم السياسية والقانون بجامعة العلوم الإنسانية الحكومية، والذي قال: “لا أعتقد أن هذا الفصيل من المعارضة السعودية سري. عودة الأمير أحمد، تبرهن على أن الفصيل سوف يتصرف بطريقة قانونية، لا يمكن أن يكون هناك شك في ذلك. علاوة على ذلك، يتم تقديم كل ذلك كنشاط معترف به في القانون”.

وأضاف الخبير الروسي: “لكنني لا أعتقد أن الأمير أحمد؛ الرجل العجوز إلى حد كبير، عاد إلى البلاد من أجل القيام بأعمال تخريبية، أو السعي لإقالة الملك وولي العهد. على الأرجح، عاد إلى المملكة للقيام بعملية مصالحة بين الكتل المتعادية في العائلة المالكة وتحقيق بعض التنازلات من الملك في ما يتعلق بممثلي الكتل الأخرى في السلطة”.

وبرأي كوساتش، فإن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية في إسطنبول “شكل دافعا قويا للتغيير في المملكة”.

جدير بالذكر ان المغرد الشهير “مجتهد” كان قد كشف عن حالة ارتباك شديدة داخل الديوان الملكي السعودي، مشيرا إلى أن “شيء ما يحصل الآن في حدود الديوان” يثير ريبة كبيرة.

ودون “مجتهد” على حسابه بتويتر، تغريدة جاء نصها: شيء ما يحصل الآن في حدود الديوان الملكي سبب حالة ارتباك”.

وعن التفاصيل قال “مجتهد”: إن عددا كبيرا من المسؤولين الذين كانوا ينبغي أن يلحقوا بابن سلمان لقمة العشرين ألغيت رحلتهم وأعيدوا للمرابطة في الديوان.

وأضاف موضحا:” كما استدعي آخرون من بيوتهم للديوان في منتصف الليل”.

وتحدث “مجتهد” عن تحركات أمنية وآليات قرب الديوان.

واختتم تغريدته بالقول:” هل هو إجراء ضد تحركات ابن سلمان؟ أو له تفسير آخر؟ لم تتضح الصورة بعد”.

وكان “مجتهد” قد كشف قبل أيام أيضا أن الملك سلمان يعاني من بدايات مرض خطير وأن نجله ولي العهد رغم ذلك أصر على الجولة الداخلية الأخيرة للملك من أجل دعم موقفه الصعب بسبب تبعات تورطه باغتيال جمال خاشقجي.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر : إنه إضافة للزهايمر يعاني الملك من بدايات احتقان في القلب قابل لأن يتحول إلى هبوط ثم فشل.

وتابع في إشارة لجولة الملك الداخلية الأخيرة بالمملكة التي تعد الأولى منذ توليه العرش:” ومع ذلك فإن ابنه محمد مصرّ يسحّب فيه في جولات في الشمال والجنوب حتى يثبت أن الأمور طبيعية والشعب معه.”

وكانت وكالة “رويترز” قد اصدرت بيانا قبل يومين ردت فيه على نفي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير صحة ما أوردته عن تحرك داخل العائلة السعودية المالكة، لحجب العرش عن ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت الوكالة أن تقريرها الذي شكك فيه الجبير، استند إلى ثلاثة مصادر مقربة من العائلة السعودية.

ونقلت عن 3 مصادر مقربة من الديوان الملكي السعودي، أن أعضاء في الأسرة الحاكمة في المملكة يسعون لمنع ولي العهد من تسلم عرش البلاد، بعد قضية مقتل جمال خاشقجي.

وقالت المصادر المذكورة لرويترز إن العشرات من الأمراء وأبناء العم من فروع قوية لأسرة آل سعود الحاكمة، يريدون أن يروا تغييرا في خط الخلافة، لكنهم لن يتصرفوا طالما لا يزال الملك سلمان والد ولي العهد والبالغ 82 عاما على قيد الحياة، وهم يدركون أنه من غير المرجح أن ينقلب الملك ضد نجله.