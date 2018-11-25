حملة مرورية لتهذيب السيارات من الإضافات الضوئية والصوتية المزعجة

بدأت إدارتا السير والدوريات الخارجية اليوم الأحد حملة مرورية على مخالفات تركيب الإضافات الضوئية والصوتية على المركبات، ودعتا إلى تلافي تلك المخالفات وتصويبها إن وجدت.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي إن الحملة المرورية تشمل مخالفات تركيب إضافات ضوئية (لطاشات وكشافات وأضوية مخالفة) وصوتية (الأبواق المزعجة ) المخالفة للقانون والتي تشكل إزعاجا للمواطنين، وتسبب إرباكا لسائقي المركبات ومستخدمي الطريق وتشتت انتباههم.

وأضاف ان تركيب مثل تلك الإضافات يعتبر مخالفة صريحة لأحكام قانون السير رقم 49 لسنة 2008م ويترتب عليها بموجب المادة 24 من القانون أنه تحجز المركبة لمدة 48 ساعة، التي ارتكب سائقها مخالفة تركيب أجهزة إضافية (ضوئية أو صوتية) ولا تسلم لمالكها إلا بعد تصويب أوضاعها وتسديد قيمة الغرامات.

ودعا الناطق الإعلامي السائقين إلى تلافي مثل تلك المخالفات وتصويب أوضاعهم وازالتها ان وجدت لما لها من اثر سلبي على مستخدمي الطريق وتجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .