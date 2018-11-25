“حماس” تفتش عن الشاحنة التي استخدمتها القوة الاسرائيلية في خان يونس

قالت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية، أن أجهزة الأمن في حماس تواصل البحث عن شاحنة صغيرة يسود الاشتباه بأنه تم استخدامها من قبل القوة الإسرائيلية الخاصة التي عملت في خانيونس قبل أسبوعين، وفقا لما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية، أمس السبت.

وفي التقرير الذي تنسبه “الأخبار” إلى جهات في حماس، أشير إلى أن المنظمة لا تزال تبحث عن متعاونين مع الوحدة داخل قطاع غزة، وعن الشاحنة الصغيرة التي استخدمتها الوحدة الخاصة لا تزال داخل القطاع، بعدما كشفت كاميرات المراقبة أنها في القطاع من دون تحديد مكانها حالياً.

وفقا للتقرير فقد تمكنت حماس من الحصول على معلومات حساسة حول بعض أعمال المجموعة داخل قطاع غزة، إضافة إلى الاستيلاء على بعض “أجهزة تجسس كانت تنوي الوحدة تركيبها على شبكة الاتصالات الداخلية للمنظمة، وذلك بعدما فككت الأخيرة أجهزة تجسس زرعها الاحتلال على الشبكة في أيار الماضي”.

وأفادت شركة الأخبار في التلفزيون الإسرائيلي، أمس الأول، أن تحقيق حماس بعد الحادث الذي وقع في خان يونس كشف أن القوة الخاصة دخلت قطاع غزة عبر أحد المعابر الحدودية الرسمية، أيرز أو رفح، حيث طولب أعضاؤها هناك بعرض وثائقهم الشخصية. وأفيد أيضا أنهم عملوا من منزل تم استئجاره لهم تحت غطاء منظمة إنسانية.