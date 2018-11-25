المكتب السياسي الجديد لحزب زمزم

انتخب حزب المؤتمر الوطني “زمزم” أعضاء المكتب السياسي، في ثالث مرحلة انتخابية يجريها الحزب لاستكمال هياكله المؤسسية بعد انتخاب مجلس المستشارين والهيئات الإدارية والأمين العام ونائب الأمين العام.

وفاز بعضوية المكتب كل من، الدكتور جميل الدهيسات والمهندس وصفي عبيدات والنائب إبراهيم أبو العز، والدكتور بشار العمري، ونمر أبو غنيم ومازن النمري والمهندسة سوسن دراز والمحامي محمود الدقور وإبراهيم الظاهر والدكتور محمد الذنيبات وعبد المهدي العكايلة.

وقد هنأ أمين عام الحزب الدكتور رحيل الغرايبة الفائزين بثقة أعضاء الحزب، متمنيا لهم القدرة على تحمل المسؤولية في قيادة الحزب للمرحلة القادمة.