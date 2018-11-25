خبير روسي يكشف ان عودة الأمير أحمد للسعودية تستهدف القيام بعملية مصالحة بين الكتل المتصارعة في العائلة المالكة
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جرينتش+2 11:31
أكثر من 100 مصاب بالاختناق في حلب جراء هجوم بالغاز شنته عصابات المعارضة الارهابية / فيديو

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