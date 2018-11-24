قضية خاشقجي تؤجج الصراع داخل امريكا وتفضح دور السعودية التاريخي في محاربة القومية العربية وخدمة اسرائيل
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جرينتش+2 04:07
وفد فتح يصل غداً.. مصدر مصري يعلن ان حركة حماس وافقت مبدئياً على ورقة القاهرة للمصالحة

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