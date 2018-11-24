مدير الأمن العام يكرم عدداً من ضباط الصف لإنقاذهم حياة مواطنين

كرم مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود اليوم عددا من ضباط الصف الذين أظهروا شجاعة خلال قيامهم بالواجب، وبادروا لنجدة مواطنين في ظروف صعبة.

وقال اللواء الحمود خلال حفل التكريم ان ما قدمتموه من معاني الشهامة والرجولة؛ هو محلُ تقدير وافتخار، ودليلٌ على تحليكم بصفات الخير والمروءة، وهي القيم التي يعتز بها كل أردني، مثمنا تلبيتهم لاستغاثات المواطنين، وإيثارهم سلامة الآخرين على أنفسهم.

وأعرب عن اعتزازه بضباط الصف من مديرية شرطة مادبا وقيادة شرطة البادية الملكية على جهودهم في إنقاذ وإخلاء المحاصرين جراء السيول التي شهدتها منطقة الوالة في مأدبا، كما شكر جهود ضباط الصف من مرتب مركز أمن المقابلين التابع لمديرية شرطة جنوب عمان والتي أسهمت في إنقاذ إحدى العائلات التي حاصرتها النيران في منزلهم.

وقال ان صور التضحية والبذل والعطاء التي يقدمها منتسبو الأمن العام في المواقع كافة في سبيل الوطن وأمنه ، تعكس حرصهم على النهوض بواجباتهم على خير وجه، والانطلاق لتقديم واجبات مجتمعية وانسانية تعبر بصدق عن القيم التي يرتكز عليها مجتمعنا الأردني ،وهي تترجم الشراكة بين المواطن ورجل الأمن العام في مواجهة الظروف والتحديات .

وأشار الى ان تكريم المرتبات عن جهودهم المميزة هو نهج مستمر لتقدير تلك الجهود، وحافزٌ للقائمين عليها نحو مزيد من العطاء، ودافعٌ لزملائهم ليحذوا حذوهم في همتهم العالية لأداء الواجب الأمني والإنساني.