قراءة لبنانية للتطور الايجابي السريع في العلاقات الاردنية – السورية/ هتافات بحياة الاسد في الرمثا (فيديو)

قضية خاشقجي تؤجج الصراع داخل امريكا وتفضح دور السعودية التاريخي في محاربة القومية العربية وخدمة اسرائيل
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