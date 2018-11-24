بعد 16 عاماً .. سميرة سعيد تطرح كليب جديد بعنوان “إزاي أحب” / فيديو

طرحت المطربة المغربية سميرة سعيد كليب أغنية “إزاي أحب”، والتي قدمتها قبل 16 عاماً بروح جديدة، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وأعادت سميرة سعيد، تقديم أغنية “إزاي أحب” بنفس التوزيع والموسيقى بكليب بروح جديدة، وكأن الأغنية قدمت 2018، ولم يمر عليها 16 عاماً.

أغنية “إزاي أحب” من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان وتوزيع محمد مصطفى، وكانت سميرة سعيد قد طرحتها، ضمن ألبوم “يوم ورا يوم”.

وكانت سميرة سعيد، قد أحيت حفلاً غنائياً بالقرية العالمية بدبي الاسبوع الماضي.

يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد، كانت أغنية “سوبر مان”، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب.