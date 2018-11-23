ترامب يفضح الطابق ويضع النقاط على الحروف.. لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة ومأزق خطير
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جرينتش+2 06:10
١٤ جريحاً فلسطينياً برصاص الاحتلال في جمعة “المقاومة توحدنا وتنتصر” بقطاع غزة اليوم

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