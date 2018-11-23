نيللي كريم مرشحة للغياب عن الموسم الرمضاني المقبل جراء رفضها تخفيض اجرها

رفضت الفنانة المصرية نيللي كريم تخفيض قيمة أجرها إلى النصف، نظير تعاقدها مع شركة “سينرجي” على بطولة مسلسل جديد، لعرضه في رمضان المقبل.

وقال مصدر من داخل الجهة المنتجة، إن نيللي باتت مهددة بالغياب عن الموسم الرمضاني، حال إصرارها علي التمسك بقيمة أجرها دون تخفيضه، لاسيما أن الشركة تتبع اتجاهاً بتخفيض أجور النجوم دون استثناء، مضيفاً أنه حال تعاقد نيللي مع جهة إنتاجية أخرى، فسيتم عرض مسلسلها على إحدى القنوات الخليجية ولن تُعرض في مصر.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كان مسلسل “اختفاء”، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة هشام سليم وبسمة ومحمد ممدوح وسناء شافع ومحمد علاء، من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.