مسلسل “شوارع الشام العتيقة” يحكي قصة النضال السوري ضد الاستعمار

كشف النجم السوري، رشيد عساف في تصريح صحفي، عن ملامح دوره في مسلسل “شوارع الشام العتيقة”، الذي يتحدث عن بطولة أهل الشام ومواجهتهم للاحتلال يدًا بيد مع النساء اللواتي سيظهرن في هذا العمل بشكل مختلف ويقفن إلى جانب الرجال في حرب الوطن ضد المستعمر.

وأكد عساف -الذي يؤدي دور “أبو عرب”- أن ما جذبه لهذا العمل هو النص ووجهة الإنتاج ومشاركته البطولة إلى جانب الفنانة القديرة صباح الجزائري التي يجمعه معها تاريخ من الشراكة الفنية.

مسلسل “شوارع الشام العتيقة”، هو من تأليف علاء عساف وإخراج غزوان قهوجي وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ضمن مشروعها “خبز الحياة”.